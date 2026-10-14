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FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Konferans Ligi'nde St. Truidense maçını yönetecek

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FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Konferans Ligi'nde St. Truidense maçını yönetecek
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FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, UEFA Konferans Ligi 1. hafta maçında St. Truidense ile FC Iberia 1999 Tbilisi arasındaki mücadeleyi yönetecek. Stayen Stadyumu'nda yarın TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmada Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak.

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak St. Truidense-FC Iberia 1999 maçında görev yapacak.

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Belçika'nın St. Truidense ve Gürcistan'ın FC Iberia 1999 Tbilisi takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 1. hafta maçını yönetecek. Stayen Stadyumu'nda yarın TSİ 22.00'de yapılacak müsabakada Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Maçta Onur Özütoprak VAR, Erkan Engin ise AVAR olarak görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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