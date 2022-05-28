Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili alçak paylaşımda bulunan FETÖ'cü Enes Kanter soruşturma başlatıldı - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili alçak paylaşımda bulunan FETÖ'cü Enes Kanter soruşturma başlatıldı
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini ayaklarının altına aldığı bir video paylaştı. Skandal paylaşımla ilgili Enes Kanter hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.
Human Rights Foundation'ın (HRF) geçtiğimiz hafta organize ettiği Oslo Özgürlük Forumu'nda, #StepOnTyranny (Diktatörleri Çiğneyin) adı altında bir kampanyada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gibi isimlerin fotoğraflarının yer aldığı posterler yere serildi.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
ABD vatandaşı olduktan sonra "Freedom" soyadını alan FETÖ'cü Enes Kanter de aynı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu posteri ayaklarının altına aldı. O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kanter, büyük tepki çekti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin üzerine basarak video paylaşan FETÖ'CÜ Enes Kanter hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.