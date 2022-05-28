FETÖ'cü Enes Kanter'den alçak paylaşım! Sosyal medyada her kesimden tepki yağıyor - Haberler

Human Rights Foundation'ın (HRF) geçtiğimiz hafta organize ettiği Oslo Özgürlük Forumu'nda, #StepOnTyranny (Diktatörleri Çiğneyin) adı altında bir kampanya gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gibi isimlerin fotoğraflarının yer aldığı posterler yere serildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

ABD vatandaşı olduktan sonra "Freedom" soyadını alan FETÖ'cü Enes Kanter de aynı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu posteri ayaklarının altına aldı. O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kanter, büyük tepki çekti. Her kesimden birçok kullanıcı skandal olayı kınadı, yapılan saygısızlığın Türk milletine ve devletine karşı olduğunu belirtti.

O yorumlardan bazıları şu şekilde: