FETÖ'cü Enes Kanter'den alçak paylaşım! Sosyal medyada her kesimden tepki yağıyor - Haberler

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FETÖ'cü Enes Kanter'den alçak paylaşım! Sosyal medyada her kesimden tepki yağıyor

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Spor
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini ayaklarının altına aldığı bir video paylaştı. Kanter'in skandal paylaşımına sosyal medyada her kesimden tepki yağıyor.

Human Rights Foundation'ın (HRF) geçtiğimiz hafta organize ettiği Oslo Özgürlük Forumu'nda, #StepOnTyranny (Diktatörleri Çiğneyin) adı altında bir kampanya gerçekleştirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gibi isimlerin fotoğraflarının yer aldığı posterler yere serildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

ABD vatandaşı olduktan sonra "Freedom" soyadını alan FETÖ'cü Enes Kanter de aynı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu posteri ayaklarının altına aldı. O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Kanter, büyük tepki çekti. Her kesimden birçok kullanıcı skandal olayı kınadı, yapılan saygısızlığın Türk milletine ve devletine karşı olduğunu belirtti.

O yorumlardan bazıları şu şekilde:

FETÖ'cü Enes Kanter'den alçak paylaşım! Sosyal medyada her kesimden tepki yağıyor

FETÖ'cü Enes Kanter'den alçak paylaşım! Sosyal medyada her kesimden tepki yağıyor

FETÖ'cü Enes Kanter'den alçak paylaşım! Sosyal medyada her kesimden tepki yağıyor

FETÖ'cü Enes Kanter'den alçak paylaşım! Sosyal medyada her kesimden tepki yağıyor

FETÖ'cü Enes Kanter'den alçak paylaşım! Sosyal medyada her kesimden tepki yağıyor

FETÖ'cü Enes Kanter'den alçak paylaşım! Sosyal medyada her kesimden tepki yağıyor

FETÖ'cü Enes Kanter'den alçak paylaşım! Sosyal medyada her kesimden tepki yağıyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Enes Kanter Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Umit Cetin:

bu hainleri amerika desteklediği sürece ekonomimizde batsa açta kalsak sırf bu hainlere inat cumhurbaşkanımıza destek vereceğiz türk milleti asla bu oyunlara gelmeyecek

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Berkay akhan:

Yanlız bilader ekonomin battıktan sonra ne o hainlerle mücadele edebilirsin ne de o oyunları bozabilirsin bilgin olsun.

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gngr xxx:

Aslında demek istediğimiz şeyler bunlardı cemaat ve tarikatların önunu açarsan palazlanırlar ve sonuç bu olur bu şerefsizde fetöcu işte tc devleti demokratik ve hukuk devleti olarak payidar kalacaktır herkes haddini bilsin.

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