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Fenerbahçeli taraftar Ali Koç'un pankartını bıçakladı

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Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu ilan ettiği maçın ardından, Fenerbahçeli bir taraftarın Ali Koç'un seçim afişine bıçakla saldırması sosyal medyada büyük yankı buldu. Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısında 6-0 kazanmasına rağmen ligi 2. sırada tamamlaması, taraftarları büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Dün akşam Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, Fenerbahçeli bir taraftarlar maç sonu sinirlerine hakim olamadı.

KANARYA 2. OLDU, TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Fenerbahçe ise, İstanbulspor karşısında 6-0 kazanmasına rağmen 2.oldu. Bu sonuçların üzerine bir Fenerbahçeli taraftar tam anlamıyla kendinden geçti.

ALİ KOÇ'UN PANKARTINI BIÇAKLADI

Başkan Ali Koç'un seçim afişine bıçakla saldıran ve o anlarda hayli sinirli olduğu görülen taraftarın görüntüleri, sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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