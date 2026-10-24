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Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri tesis ve Maltepe Akademi masraflarını karşılayacak

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Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri tesis ve Maltepe Akademi masraflarını karşılayacak
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri, tesislerdeki yenileme yatırımlarının ve yapımı süren Maltepe Akademi Tesisleri'nin maliyetinin tamamını üstlendi. Böylece bu yatırımlar kulübe mali yük getirmeyecek; sponsorluk görüşmeleri süren Dereağzı Metin Aşık Tesisleri ise kapsam dışında.

FENERBAHÇE Yönetim Kurulu Üyeleri, tesislerde yapılan tüm yenileme yatırımlarının ve yapımı devam eden Maltepe Akademi Tesisleri'nin maliyetinin tamamını karşılayacak.

Haziran 2026'da gerçekleştirilen seçimle göreve gelen Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyelerinin bu tarihten itibaren kulübün tesislerinde yapılan tüm yenileme yatırımlarının ve yapımı devam eden Maltepe Akademi Tesisleri'nin maliyetinin tamamını üstlendiği açıklandı. Sponsorluk görüşmeleri devam eden Dereağzı Metin Aşık Tesisleri'nin ise bu kapsamın dışında olduğu belirtildi. Böylelikle söz konusu yatırımlar nedeniyle kulübe herhangi bir mali yük getirilmemiş olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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