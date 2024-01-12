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Fenerbahçe'ye yeni transfer Leonardo Bonucci takım arkadaşlarıyla tanıştı

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Fenerbahçe'nin dün kadrosuna kattığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, yeni takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Samandıra Can Bartu Tesislerini gezen Bonucci, teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Ardından takım arkadaşlarıyla tanışan tecrübeli oyuncu, sıcak karşılaşma için herkese teşekkür etti.

Fenerbahçe'nin dün kadrosuna kattığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, yeni takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Samandıra Can Bartu Tesislerini gezen İtalyan oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Ardından takım arkadaşlarıyla tanışan tecrübeli oyuncu, sıcak karşılaşma için herkese teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Leonardo Bonucci Fenerbahçe Can Bartu Futbol Spor Güncel Haberler

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