Fenerbahçe'ye yeni transfer Leonardo Bonucci takım arkadaşlarıyla tanıştı

Fenerbahçe'nin dün kadrosuna kattığı İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, yeni takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Samandıra Can Bartu Tesislerini gezen İtalyan oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Ardından takım arkadaşlarıyla tanışan tecrübeli oyuncu, sıcak karşılaşma için herkese teşekkür etti.