Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Brentford forması giyen Yoane Wissa ile ilgilendiği öne sürüldü. Kongolu futbolcu ile Nottingham Forest, Tottenham, Arsenal de ilgileniyor.

50 MİLYON EURO BONSERVİS İSTENİYOR

TeamTalk'ta yer alan habere göre, iki ezeli rakip, Brentford forması giyen Yoane Wissa ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin, forvet transferinde Yoane Wissa'yı önemli isimler arasında gördüğü, Galatasaray'ın ise Kongolu futbolcuyu Osimhen'e alternatif olarak listesine dahil ettiği kaydedildi.

Wissa'ya ilginin farkında olan Brentford ise golcü futbolcunun bonservisini 50 milyon sterlin (58 milyon euro) olarak belirledi. 28 yaşındaki futbolcunun Brentford ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Wissa'nın İngiliz ekibiyle kontratında uzatma opsiyonu da yer alıyor.