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Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı gözaltına alındı

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Fenerbahçe'nin tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'nın gözaltına alındığı iddia edildi.

Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'nın, bu sabah saatlerinde gözaltına alındığı iddia edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün lideri Cem Gölbaşı, fotoğrafıyla dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit etmişti. Sosyal medyada yayınlanan video sonrası harekete geçen emniyet, Cem Gölbaşı ve 7 kışiyi gözaltına aldı.

Genç Fenerbahçeliler (GFB) tribün lideri Cem Gölbaşı, kendisinin fotoğraflarıyla dalga geçen bir kişiyi peruk giydirip tehdit etmişti. Cansu Canan ile Hayata Dair programına katılan tv100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu, sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası Cem Gölbaşı'nın gözaltına alındığını ifade etti.

Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı gözaltına alındı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tosunoğlu, "Cem Gölbaşı kendisi hakkında paylaşım yapan hesabın kim olduğunu biliyor. Gidiyor, o şahsı buluyor. 27 yaşındaki Burhan İ'yi alıp bir arkadaşlarının evine götürüyorlar. Orada telefonlarına el koyuyorlar ve peruk taktırıyorlar, sonra görüntüyü yayınlatıyorlar. Görüntü 10-15 saat kaldıktan sonra görüntüyü siliyorlar, hesabı da kapattırıyorlar. Bunun içerisinde tehdit var, bir temas var. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlatıyor. Bu çocuk da ifade vermeye gidiyor, ekipler videoyu da ihbar olarak kabul ediyor. Bu mafyavari bir hareket. Önceki sabah İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cem Gölbaşı ve 7 kişiyi gözaltına alıyorlar. Adliyeye sevk olacaklarını söyleyelim. İddialar şu: Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve yağma suçu. Neden yağma suçuna girmiş? Telefonlarını almaları ve arabasına el koymaları gasp suçuna giriyor" dedi.

Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı gözaltına alındı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıkdr:

tribün lideri diye bir kavramın olması hata zaten. sen kimsin de tribünde maç izlemeye gelenlerin lideri oluyorsun. insanlar biletini alır gider maçını izler lidere veya buna benzer tiplere kimsenin ihtiyacı yok..

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

İ D A M şart bu memlekette.

Yorum Beğen65
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Haber YorumlarıGokhan kadem Ulutanir:

Bu şaklabanı kim adam ettide millete peruk giydirmiş bu fişşek teneke

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Haber YorumlarıMGk:

Devletimiz de buna etek giydirsin yakışır bence

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Haber YorumlarıUzman:

nerde it kopuk kansız var tirübünlerde :) klavye kabadayısı seni

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

paralı rum şövalyeleri

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Haber Yorumlarımurat özbaş:

Tamam artik.2 gun sonra cikinca.kollarini gere gere gezer ,bunu da unlu yaptiniz ..

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