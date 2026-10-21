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Fenerbahçe Tarfin, Rapid Bükreş'i deplasmanda 101-51 mağlup etti

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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Rapid Bükreş'i 101-51 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ilk çeyreği 21-13, devreyi 56-21 önde geçtiği karşılaşmada grubundaki ikinci maçını da kazandı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, Romanya'nın Rapid Bükreş takımını deplasmanda 101-51 mağlup etti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-13 önde geçen Fenerbahçe Tarfin devreye 56-21 önde girdi. Üçüncü periyodu 77-34'le geçen sarı-lacivertliler karşılaşmadan 101-51 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla grubundaki ikinci maçını da kazandı.

Kaynak: AA
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