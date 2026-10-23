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Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos'u deplasmanda 64-61 yenerek 6. galibiyetini aldı

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Basketbol Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Olympiakos'u 64-61 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 6. galibiyetine ulaşırken Olympiakos 2. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Sunel Arena

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Emilio Perez (İspanya), Eduard Udyanskyy (İngiltere)

Olympiakos: Miller-Mcintyre 12, Ward 11, Vezenkov 17, Papanikolaou 2, Milutinov 6, Netzipoglou, Ndiaye, Joseph 7, Hall 4, Jones 2

Fenerbahçe Tarfin: Forrest, Horton-Tucker 4, Shields 17, Key 3, Sertaç Şanlı 5, Larkin 13, Bingham 2, Baldwin 14, Melli, Clyburn 6

1. Periyot: 20-8

Devre: 34-24

3. Periyot: 49-45

Basketbol Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımını 64-61 yendi.

Sarı-lacivertliler 6. galibiyetine ulaşırken, Olympiakos ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA
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