Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe Tarfin, Kadınlar Basketbol Ligi'nde Turgutlu Belediyespor'u 84-57 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Turgutlu Belediyespor'u 84-57 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 44-30 önde tamamlayan Fenerbahçe Tarfin, üçüncü periyodu 64-43 önde geçerek sahadan galip ayrıldı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Mesut Öztürk, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Şevket Kutluhan Kanburoğlu

Fenerbahçe Tarfin: Olcay Çakır Turgut 7, Juskaite 13, Zeynep Şevval Gül 3, Pouye 14, Gieselsöder 7, Anderson 6, Sıla Kaplan, Alperi Onar 10, Tuana Vural, Holingsvorth 4, Selen Baş 3, Betts 17

Turgutlu Belediyespor: Cowling 20, Melike Yalçınkaya 3, Dilara Tongar 2, Ronahi Kıran 5, Kovacevic 8, Şenay Zeybek 4, Hatice Öztosun 9, Nihan Dabakoğlu 6

1. Periyot: 17-16

Devre: 44-30

3. Periyot: 64-43

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Turgutlu Belediyespor'u 84-57 mağlup etti.

Kaynak: AA
Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'u kilitleyen kaza! 2 şerit trafiğe kapatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara'dan cesur sahneler

Bir dönem herkes yenge diyordu, cesur sahneleri olay oldu
Hadise'den 'Yok artık' dedirten kapanış dansı

İzleyen herkes aynı soruyu soruyor: Bu nasıl dans Hadise?

Sanayi sitesinde iş yerinin balkonu çöktü: 3 yaralı

Sanayi sitesinde iş yerinin balkonu çöktü! Yaralılar var
Fenerbahçe'ye 75 bin kişilik stat teklifi! Aziz Yıldırım açıkladı

Müjdeyi verdi: Son sözü kongre söyleyecek
Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Maltepe'de gecekondu yangını! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı, anne ve babası yaralı

Alevlerin arasında kaldılar! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı
Arda Güler için El Clasico kararı! Mourinho'nun 3 planında da var

Bomba patladı! Arda'yı artık kimse tutamaz