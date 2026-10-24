Fenerbahçe Tarfin, Kadınlar Basketbol Ligi'nde Turgutlu Belediyespor'u 84-57 yendi

Fenerbahçe Tarfin, Kadınlar Basketbol Ligi'nde Turgutlu Belediyespor'u 84-57 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Turgutlu Belediyespor'u 84-57 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 44-30 önde tamamlayan Fenerbahçe Tarfin, üçüncü periyodu 64-43 önde geçerek sahadan galip ayrıldı.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Mesut Öztürk, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Şevket Kutluhan Kanburoğlu
Fenerbahçe Tarfin: Olcay Çakır Turgut 7, Juskaite 13, Zeynep Şevval Gül 3, Pouye 14, Gieselsöder 7, Anderson 6, Sıla Kaplan, Alperi Onar 10, Tuana Vural, Holingsvorth 4, Selen Baş 3, Betts 17
Turgutlu Belediyespor: Cowling 20, Melike Yalçınkaya 3, Dilara Tongar 2, Ronahi Kıran 5, Kovacevic 8, Şenay Zeybek 4, Hatice Öztosun 9, Nihan Dabakoğlu 6
1. Periyot: 17-16
Devre: 44-30
3. Periyot: 64-43
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Turgutlu Belediyespor'u 84-57 mağlup etti.