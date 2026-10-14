Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Valencia Basket'i 88-69 yendi

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Valencia Basket'i 88-69 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Valencia Basket'i 88-69 mağlup etti. Valensiya'daki Roig Arena'da oynanan mücadelede ilk çeyreği 27-12, devreyi 50-30 önde geçen sarı-lacivertliler, gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında konuk olduğu İspanya ekibi Valencia Basket'i 88-69 yendi.
İspanya'nın Valensiya kentindeki Roig Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 27-12 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, devre sonunda da soyunma odasına 50-30 üstün gitti.
Üçüncü çeyreği 68-51 önde bitiren Fenerbahçe Tarfin, mücadeleden 88-69 galip ayrıldı.
Kaynak: AA