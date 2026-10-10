Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Glint Çayırova Belediyesi'ni 100-85 yendi

Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Glint Çayırova Belediyesi'ni 100-85 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında deplasmanda Glint Çayırova Belediyesi'ni 100-85 mağlup etti. Mücadelede ilk periyot 16-23, devre 39-55, üçüncü periyot 66-77 tamamlandı.
SALON: Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi
HAKEMLER: Can Mavisu, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu
GLINT ÇAYIROVA BELEDİYESİ: Kartal Özmızrak 8, Roberto Gallinat 20, Berkay Candan 2, Jeremy Simmons 10, Michal Sokolowski 5, Jordon Crawford 14, Nysier Brooks 7, Rasheed Sulaimon 8, Fabian White Jr. 11
FENERBAHÇE TARFİN: Melih Mahmutoğlu 6, Will Clyburn 18, Trent Forrest 8, Sertaç Şanlı 14, Chris Silva 2, Shane Larkin 10, Johnny Juzang 11, Ignas Sargiunas 10, Wade Baldwin IV 15, Braxton Key 6
1'İNCİ PERİYOT: 16-23
DEVRE: 39-55
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-77
Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında deplasmanda Glint Çayırova Belediyesi'ni 100-85 mağlup etti.