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Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Glint Çayırova Belediyesi'ni 100-85 yendi

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Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Glint Çayırova Belediyesi'ni 100-85 yendi
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Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında deplasmanda Glint Çayırova Belediyesi'ni 100-85 mağlup etti. Mücadelede ilk periyot 16-23, devre 39-55, üçüncü periyot 66-77 tamamlandı.

SALON: Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi

HAKEMLER: Can Mavisu, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu

GLINT ÇAYIROVA BELEDİYESİ: Kartal Özmızrak 8, Roberto Gallinat 20, Berkay Candan 2, Jeremy Simmons 10, Michal Sokolowski 5, Jordon Crawford 14, Nysier Brooks 7, Rasheed Sulaimon 8, Fabian White Jr. 11

FENERBAHÇE TARFİN: Melih Mahmutoğlu 6, Will Clyburn 18, Trent Forrest 8, Sertaç Şanlı 14, Chris Silva 2, Shane Larkin 10, Johnny Juzang 11, Ignas Sargiunas 10, Wade Baldwin IV 15, Braxton Key 6

1'İNCİ PERİYOT: 16-23

DEVRE: 39-55

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-77

Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında deplasmanda Glint Çayırova Belediyesi'ni 100-85 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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