Fenerbahçe taraftarı öfkeden deliye döndü! Jorge Jesus, derbi gecesi Galatasaraylı yıldızla yemek yerken görüntülendi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0'lık derbi mağlubiyeti sonrası Galatasaraylı yıldız Bafetimbi Gomis ile bir restoranda akşam yemeği yerken görüntüledi. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyadan Portekizli hocanın bu hareketine sert şekilde tepki gösterdiler.

Ezeli rakibi Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilen Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi devam ediyor. 68 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, derbi gecesi sarı-kırmızılıların golcüsü Gomis ile yemek yerken görüntülendi. O anları sosyal medyadan gören taraftarlar Jesus linç etti.

DERBİ GECESİ YEMEK YEDİLER

Futbol Kulisi'nde yer alan habere göre, şampiyonluk kutlamalarının ardından Jorge Jesus ile Bafetimbi Gomis arasında sürpriz bir yemek daveti yaşandı.

Görsel Futbol Kulisine aittir.

FENERBAHÇE TARAFTARI DELİYE DÖNDÜ

Jesus'un Gomis ile yemek yediğini gören sarı-lacivertli taraftarlar bu buluşmanın özellikle derbi gecesi olmasına oldukça sert şekilde tepki gösterdiler. Taraftarlar, sosyal medyadan yaptıkları yorumlarla deneyimli hocayı adeta linç ettiler.

İşte Jesus'â yapılan bazı sosyal medya yorumları;