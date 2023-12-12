Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 6. maçı öncesi Spartak Trnava ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında 14 Aralık Perşembe günü Slovakya ekibi Spartak Trnava'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi. İdmanın pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.