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Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci takım arkadaşlarıyla buluştu

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, Teknik Direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Bonucci, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi ve oyuncularla tanıştı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Leonardo Bonucci, Teknik Direktör İsmail Kartal ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı İtalyan savunma oyuncusu Bonucci, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi ve yeni takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Tesisler Teknik Direktör İsmail Kartal ile buluşan ve bir süre sohbet eden Bonucci, ardından oyuncularla tanıştı.

Leonardo Bonucci, sıcak karşılaşma için herkese teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Leonardo Bonucci İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Spor Güncel Haberler

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