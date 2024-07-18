Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic milli takım kariyerine son verdi

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, milli takım kariyerine son verdiğini açıkladı.

Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takım kariyerine veda etme kararı aldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Son olarak Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) milli takımıyla mücadele eden Tadic, Sırbistan kariyerini sonlandırdığını söyledi.

35 yaşındaki futbolcu, Sırbistan ile 111 karşılaşmada görev alırken, 23 gol, 40 asistlik performans sergiledi.

EURO 2024'te İngiltere, Danimarka ve Slovenya ile C Grubu'nda yer alan Sırbistan, 2 puanla son sırada kalmıştı. Tadic ise 3 müsabakanın 1'ine 11'de başlarken, 2'sinde ise sonradan oyuna dahil oldu. - İSTANBUL