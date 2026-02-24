Haberler

Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu

Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş turunda Nottingham Forest–Fenerbahçe maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

  • Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off rövanş maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.
  • Fenerbahçe, ilk maçı 3-0 kaybettiği için turu geçmek için 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyuyor.
  • Fenerbahçe'nin 3 farklı galibiyeti durumunda maç uzatmaya gidecek, 2 veya daha az farklı galibiyet, beraberlik veya yenilgi ise Avrupa macerasını sonlandıracak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. İlk maçı 3-0 kaybederek tur şansını zora sokan sarı-lacivertliler, İngiltere deplasmanında varını yoğunu ortaya koyacak.

DÜDÜK İTALYAN HAKEMDE

UEFA'dan yapılan açıklamada Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu

26 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. İlkmaçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe'nin tur için 4 farklı galibiyete ihtiyacı var. 3 farklı galibiyette mücadele uzatmaya gidecek. 2 ve daha az farklı galibiyetler ve her türlü yenilgi ile beraberlik ise sarı-lacivertlilerin Avrupa macerasını bitirecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMt Cr:

Herşey bitmiş zaten

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Terim'in kayınpederi de içindeydi! 51 yıl sonra Marmara Denizi'nde yeni izler bulundu

Fatih Terim'in kayınpederi de vardı! 51 yıllık sır perdesi aralandı
Evrim Alasya ile Kerem Alışık ayrıldı! Bikinili kadın paylaşımı sonrası dananın kuyruğu koptu

Bikinili kadın paylaşımı sonrası olanlar oldu! Aşk bitti
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor
Hayalleri yarım kalan 6 aylık çiftle ilgili kahreden detay

Hayalleri yarım kalan 6 aylık çiftle ilgili kahreden detay
Fatih Terim'in kayınpederi de içindeydi! 51 yıl sonra Marmara Denizi'nde yeni izler bulundu

Fatih Terim'in kayınpederi de vardı! 51 yıllık sır perdesi aralandı
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Bahçeli'den Abdullah Öcalan'la ilgili çok tartışılacak yeni çağrı

Bahçeli'den Öcalan'la ilgili çok tartışılacak yeni çağrı