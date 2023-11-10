Fenerbahçe Ludogorets'e 2-0 mağlup oldu

Fenerbahçe, deplasmanda Ludogorests'e 2-0 mağlup olurken Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezonki 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ludogorets Razgrad ile karşılaştı. Rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, gruptaki ilk mağlubiyetini elde etti. İlk 3 maçını kazanarak 9 puanla lider durumda olan Fenerbahçe, eleme turlarında da oynadığı 6 maçın tamamını kazanmayı başarmıştı. Süper Lig'in 11. haftasında da Trabzonspor'a mağlup olan sarı-lacivertliler, son 2 resmi maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonuçla Bulgar ekibi, puanını 6'ya yükseltirken, grubun diğer maçında Nordsjaelland ile Spartak Trnava 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, grubun 5. karşılaşmasında 30 Kasım'da Nordsjaelland'a konuk olacak.

İlk kez gol atamadı

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı sonuçlar alarak galibiyet serisi elde eden Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir resmi maçta gol atamadı. Kanarya, 21 mücadelede rakip filelere 60 gol gönderdi.

Yusuf Akçiçek ilk kez

17 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek, ilk kez bir resmi maçta Fenerbahçe forması giydi. Savunma oyuncuları Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku gibi isimlerin sakatlıkları nedeniyle özellikle stoper bölgesinde sıkıntı yaşanırken, Samet Akaydin'in de UEFA listesinde olmaması nedeniyle bugün İsmail Kartal, stoperde Jayden Oosterwolde ile birlikte Yusuf Akçiçek'i tercih etti. Genç oyuncu, bu sezon U19 takımı ile 5 kez sahaya çıkarken, 2 kez de gol sevinci yaşadı. Yusuf, Ludogorets karşısında mücadeleye 11 başlarken, kariyerinde ilk kez A takım forması giydi. - İSTANBUL