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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Rapid Bükreş deplasmanında yarın 19.30'da oynayacak

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Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın TSİ 19.30'da Rapid Bükreş'e konuk olacak. İlk maçında Valencia Basket'i 88-69 yenen Fenerbahçe, rakibi Rapid Bükreş'in Flammes Carolo Basket'e 98-66 yenildiği grupta deplasmana çıkacak.

Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın Romanya'nın Rapid Bükreş takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Rapid Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.

Organizasyonun son şampiyonu sarı-lacivertliler, gruptaki ilk maçında Valencia Basket'i 88-69 yendi.

Rumen ekibi ise ilk müsabakasında Fransız takımı Flammes Carolo Basket'e 98-66 mağlup oldu.

Kaynak: AA
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