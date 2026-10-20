Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Rapid Bükreş deplasmanında yarın 19.30'da oynayacak

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Rapid Bükreş deplasmanında yarın 19.30'da oynayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın TSİ 19.30'da Rapid Bükreş'e konuk olacak. İlk maçında Valencia Basket'i 88-69 yenen Fenerbahçe, rakibi Rapid Bükreş'in Flammes Carolo Basket'e 98-66 yenildiği grupta deplasmana çıkacak.
Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın Romanya'nın Rapid Bükreş takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Rapid Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak.
Organizasyonun son şampiyonu sarı-lacivertliler, gruptaki ilk maçında Valencia Basket'i 88-69 yendi.
Rumen ekibi ise ilk müsabakasında Fransız takımı Flammes Carolo Basket'e 98-66 mağlup oldu.
Kaynak: AA