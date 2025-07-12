Fenerbahçe iki yeni yıldızına aynı evi tuttu! Birlikte yaşayacaklar

Fenerbahçe iki yeni yıldızına aynı evi tuttu! Birlikte yaşayacaklar
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Fenerbahçe, yeni transferleri olan Amara Diouf ve Abdou Aziz Fall için bir ev tuttu. Sarı-lacivertlilerin iki yeni genç yeteneği aynı evde kalacak.

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı iki genç isim için sürpriz bir adım attı.

AYNI EVDE KALACAKLAR

Sarı-lacivertliler, sadece kısa vadeli şampiyonluk kadrosu kurmuyor, geleceğe de yatırım yapıyor. 17 yaşındaki harika çocuk olarak lanse edilen Amara Diouf ile daha önce sözleşme imzalayan Fenerbahçe, dün de Essamaye FC forması giyen Senegalli orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall'ın transferini açıkladı. Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 18'lik Fall ve Diouf için ev tutuldu. İki süper yeteneğin aynı evde kalacağı öğrenildi.

TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Öte yandan genç oyunculara yatırım yapan Fenerbahçe, bu harekata devam edecek. Sarı-lacivertlilerin özellikle Afrika'dan birçok oyuncuyu izlemeye devam ettiği öğrenildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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