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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlığını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü

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Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlığını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, derbi hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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