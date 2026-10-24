Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlığını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, derbi hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı