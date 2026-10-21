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Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanı öncesi Can Bartu Tesisleri'nde çalıştı

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Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanı öncesi Can Bartu Tesisleri'nde çalıştı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda pas ve çift kale maçları yapıldı; Slavia Prag maçında 60 dakika üzeri süre alan oyuncular rejenerasyonla tamamladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Dün akşam oynanan Slavia Prag maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular ise günü rejenerasyonla tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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