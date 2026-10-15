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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Partizan'ı 74-65 yendi! Devreyi geride kapattığı maçı üçüncü periyotta çevirdi

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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de Partizan'ı 74-65 yendi! Devreyi geride kapattığı maçı üçüncü periyotta çevirdi
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Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 74-65 mağlup etti. Devreyi 25-28 geride kapatan sarı-lacivertliler, üçüncü periyodu 34-16 kazanarak farkı açtı. Shields'in 17 sayıyla öne çıktığı maçın ardından çift maç haftasını 2'de 2 ile kapatan Fenerbahçe, EuroLeague'de 5. galibiyetine ulaştı.

  • Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague 6. haftasında Partizan'ı 74-65 mağlup etti.
  • Fenerbahçe ilk periyodu 12-19, devreyi 25-28 geride kapatırken üçüncü periyodu 34-16 kazanarak skoru 59-44'e taşıdı.
  • Fenerbahçe çift maç haftasını 2'de 2 ile tamamlayarak EuroLeague'de 5. galibiyetini alırken Partizan 3. yenilgisini yaşadı.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Sırbistan ekibi Partizan'ı 74-65 mağlup etti.

DEVREYİ GERİDE KAPATTI, ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA FARKI AÇTI

İlk periyodu 12-19, devreyi 25-28 geride kapatan sarı-lacivertliler, üçüncü periyodu 34-16 kazanarak skoru 59-44'e taşıdı. Son periyotta üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, parkeden 74-65 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de Shields 17, Horton-Tucker 14, Baldwin IV ve Clyburn 11'er sayıyla öne çıktı. Partizan'da ise Thompson 13, Stevens ve Hayes 12'şer sayı üretti.

ÇİFT MAÇ HAFTASINI 2'DE 2 İLE KAPATTI

Bu sonuçla çift maç haftasını 2'de 2 ile tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 5. galibiyetini aldı. Partizan ise 3. yenilgisini yaşadı.

MAÇIN KÜNYESİ

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Alberto Baena (İspanya), Arnau Padros (İspanya)

Fenerbahçe: Shields 17, Horton-Tucker 14, Baldwin IV 11, Clyburn 11, Key 5, Forrest 5, Bingham Jr 4, Larkin 3, Sertaç 2, Melli 2, Johnny Juzang

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Partizan: Nikola Tanaskovic 6, Ethan Thompson 13, Carlik Jones 6, Lamar Stevens 12, Tonye Frank Jekiri 2, Alessandro Pajola, Kevarrius Hayes 12, Luca Vildoza 5, Kyle Allman 7, Joffrey Lauvergne 2, Arijan Lakic, Bandja Sy

Başantrenör: Joan Penarroya

1. Periyot: 12-19

Devre: 25-28

3. Periyot: 59-44

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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