Fenerbahçe'den Mourinho iddialarına yalanlama geldi

Güncelleme:
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Jose Mourinho'nun bonus ve sus payı talepleriyle ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sosyal medya hesabından Jose Mourinho haberlerini yalanladı.

YALANLAMA GELDİ

Sosyal medyada Mourinho'nun bonuslarını ve sus payını istediği şeklindeki bir haberi alıntılayan Belgü, bu haberi, "X" işareti ile yalanladı. Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun göreve son verilmesinin ardından sarı-lacivertli kulüp, 62 yaşındaki teknik adama ve yardımcılarına toplamda 15 milyon euro tazminat ödeyecek.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile 2 Haziran 2024 tarihinde resmi sözleşmeye imza atan Mourinho, yaklaşık 15 ay görevde kaldı. Sarı-lacivertliler ile ligde 36 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam, 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

