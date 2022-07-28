Fenerbahçe'de yönetici Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de çarpıcı bir gelişme yaşandı.

TÜM GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETTİ

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Temelli'nin istifa ettiği açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ömer Temelli, kulüp yönetim kurulu üyeliği ile birlikte bağlı şirketlerindeki tüm görevlerinden istifa etmiştir. Sayın Ömer Temelli'ye kulübümüz adına gösterdiği emek ve katkıları için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.