Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde 7. kez sahaya çıkabilir

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Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda Galatasaray derbilerinin en deneyimli futbolcusu olarak 6 maçla Mert Hakan Yandaş yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe yarın Galatasaray'a konuk olacak. Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, takımı adına Galatasaray derbilerinin de en deneyimli futbolcusu olarak ön plana çıktı. Yandaş, sarı-lacivertli formayı giymeye başladığı 2020 yılından bu yana 12 derbide 6 kez forma giydi. 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılara karşı 6 derbiye de Süper Lig'de çıktı. Yandaş, 4 derbide kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamadı, 2 derbide ise kadroda yer almadı. Deneyimli orta saha, söz konusu derbilerde gol atamazken, 1 asist katkısında bulundu. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın süre vermesi durumunda Mert Hakan Yandaş, 7. kez Galatasaray derbisinde görev alacak.

Galatasaray derbilerinde Mert Hakan'ın ardından en çok İrfan Can Kahveci ve Milan Skriniar oynadı. Skriniar, Fenerbahçe'ye katıldığı günden bugüne Galatasaray'a karşı 5 derbide forma giydi. İrfan Can Kahveci de 11 derbinin 5'inde forma şansı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı