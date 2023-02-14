Fenerbahçe'de hareketli saatler! 2 giden, 1 gelen

Transfer döneminin uzatılmasının ardından Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Melih Bostan için Eskişehirspor ile anlaşırken Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ın durumunu yakından takip ediyor. Öte yandan kadroda düşünülmeyen Mauricio Lemos'un Atletico Mineiro'ya transferi an meselesi.

Ülkemizde yaşanan ve büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından iptal edilen maçların yanı sıra ara verilen transfer çalışmaları tekrardan hareketlilik kazandı.

LEMOS MİNEİRO'YLA ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'de istenen performansı veremeyen Mauricio Lemos, Atletico Mineiro ile anlaştı. Transferde Fenerbahçe'nin onayı bekleniyor.

BERTUĞ YILDIRIM BİTMEK ÜZERE

Öte yandan depremden en ağır şekilde etkilenerek ligden çekilen Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırımla da yakından ilgilenen sarı-lacivertlilerin bu transferi de kısa sürede açıklaması bekleniyor.

MELİH BOSTAN ESKİŞEHİR'LE ANLAŞTI

TFF 1.Lig ekiplerinden Eskişehirspor Fenerbahçe'den genç golcü Melih Bostan'la anlaştı.Eskişehirspor genç oyuncuyla 6 ay + 1 yıllık opsiyonlu olarak anlaştı. Geçtiğimiz sezon Serik Belediyespor'da kiralık olarak forma giyen Melih 8 maçta 1 gol atmıştı.