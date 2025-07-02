Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Anadolu Efes'in başına geçti

Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Anadolu Efes'in başına geçti
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Anadolu Efes, Luca Banhci'nin gitmesiyle boşalan başantrenörlük görevine Sırp çalıştırıcı Igor Kokoskov'un getirildiğini açıkladı

Anadolu Efes, Luca Banchi'den boşalan başantrenörlük koltuğuna son olarak Atlanta Hawks'ta asistan koç olarak görev yapan Igor Kokoskov'u getirdi. 2020-21 sezonunda Fenerbahçe Beko'da çalışan Kokoskov, Anadolu Efes ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

'3 SEZONLUK SÖZLEŞME İMZALADIK'

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile Başantenörlük görevi için 3 sezonluk sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Anadolu Efes'in başına geçti

KARİYERİ

Gürcistan, Slovenya ve Sırbistan milli takımları ile NBA ekibi Phoenix Suns'ta başantrenörlük yapan Igor Kokoskov, 2000 yılından bu yana birçok NBA temsilcisinin teknik ekibinde de yer aldı. Slovenya, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 53 yaşındaki başantrenör yönetiminde İstanbul'da şampiyonluğa ulaşmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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