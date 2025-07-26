Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'dan açıklama

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'dan açıklama
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu'nda kürsüye çıkmadı, salondan ayrılırken açıklamalarda bulundu. Saran, "Yarınların başarısı, dönüşüm ve değişimden geçiyor. Biz de o dönüşümü, o değişimi temsil ediyoruz. Taraftarın içi rahat olsun. Onları seviyoruz" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

YÜKSEK DİVAN'DA KONUŞMA YAPMADI

Sadettin Saran'ın normalde Yüksek Divan'da kürsüye çıkıp konuşma yapması planlanıyordu. Ancak Sadettin Saran, kürsüye çıkmadı ve konuşturmasını gerçekleştirmedi.

"TARAFTARIN İÇİ RAHAT OLSUN"

Divan'dan çıkarken açıklamalarda bulunan Sadettin Saran, "Yarınların başarısı, dönüşüm ve değişimden geçiyor. Biz de o dönüşümü, o değişimi temsil ediyoruz. Taraftarın içi rahat olsun. Onları seviyoruz" dedi.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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