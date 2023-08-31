Fenerbahçe, Avrupa kupalarında en uzun galibiyet serisi yakalayan Türk takımı oldu

Play-off turu rövanş maçında Twente'yi 1-0'la geçen Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı. Avrupa kupalarındaki son 7 maçını da kazanan sarı-lacivertliler, bu turnuvalarda en uzun galibiyet serisi yakalayan Türk takımı oldu.