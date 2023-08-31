Fenerbahçe, Avrupa kupalarında en uzun galibiyet serisi yakalayan Türk takımı oldu
Play-off turu rövanş maçında Twente'yi 1-0'la geçen Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı. Avrupa kupalarındaki son 7 maçını da kazanan sarı-lacivertliler, bu turnuvalarda en uzun galibiyet serisi yakalayan Türk takımı oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, play-off turunda Twente'yi eleyerek gruplara kaldı. Hollanda temsilcisini rövanş maçında tek golle geçen sarı-lacivertliler, Türk takımları arasında Avrupa'da en uzun galibiyet serisini yakalayan ekip oldu.
AVRUPA'DA DAHA UZUN GALİBİYET SERİSİ YOK
Sırasıyla Sevilla, Zimbru(2), Maribor(2) ve Twente(2) maçlarından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında 7 karşılaşmayla en uzun galibiyet serisi yakalayan Türk takımı unvanını eline geçirdi.
Fenerbahçe'nin peş peşe kazandığı Avrupa maçları şöyle:
- Sevilla / 1-0
- Zimbru / 1-0
- Zimbru / 4-0
- Maribor / 3-1
- Maribor / 3-0
- Twente / 5-1
- Twente / 1-0