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Fenerbahçe, Aston Villa yenilgisinin ardından yarın Alanyaspor'u ağırlayacak

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u Chobani Stadı'nda konuk edecek. Ligde son 2 maçını kazanan ve liderin 3 puan gerisinde olan Fenerbahçe, Aston Villa yenilgisinin ardından Asensio ve Kante'nin dönüşüyle çıkış arıyor; Mert Müldür kadroda yok.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Çağdaş Altay'ın yöneteceği 90 dakikada Bahtiyar Birinci ve Samet Çiçek, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı son 2 maçında önce Eyüpspor'u sahasında 8-0, ardından Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, liderin 3 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya İngiltere'de 6-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ligde alacağı sonuçla yeniden çıkış arıyor.

Tek eksik

Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor maçı öncesinde tek eksik bulunuyor.

Ameliyat edildiği için uzun süredir sahalardan uzak kalan Mert Müldür, yarın oynanacak müsabakada da kadroda olmayacak.

Asensio ve Kante dönüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, diz bölgesindeki sakatlığı sebebiyle Aston Villa maçında kadroya almadığı Marco Asensio'yu Corendon Alanyaspor mücadelesinde sahaya sürmeyi planlıyor.

Dizine darbe aldığı için İngiltere'deki maçta süre almayan N'Golo Kante de yarınki müsabakada forma giyebilecek.

Kaynak: AA
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