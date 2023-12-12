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Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Shota Arveladze takımla ilk antrenmanına çıktı

12 Aralık 2023 18:34 Güncelleme: 18:36 Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası sonrası Teknik Direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, takımın başına Shota Arveladze'yi getirdiğini duyurdu. 50 yaşındaki teknik adam, bugün kırmızı-siyahlılarla ilk antrenmanına çıktı. Arveladze, ilk olarak futbolcularla toplantı yaparken daha sonra idmana geçildi.