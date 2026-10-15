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Fatih Karagümrük'te Aleksandar Stanojevic dönemi karşılıklı anlaşmayla sona erdi

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Fatih Karagümrük'te Aleksandar Stanojevic dönemi karşılıklı anlaşmayla sona erdi
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Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, 12 Ekim'de yapılan görüşmeler sonrası ayrılığı duyurdu; Stanojevic yönetiminde Süper Lig'den düşen takım, 1. Lig'de 9 haftada 13 puan topladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırdı. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile 12 Ekim Pazartesi günü yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Büyük Karagümrük ailesinin değerli bir parçası olarak göreceğimiz Aleksandar Stanojevic'e ve ekibine; Kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

2025-2026 sezonunun devre arasında kırmızı-siyahlıları çalıştırmaya başlayan Sırp teknik adam, Fatih Karagümrük'ün başında Trendyol Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alırken, İstanbul ekibi sezon sonunda küme düştü.

1. Lig'e de Stanojevic yönetiminde devam eden Karagümrük, 9 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puan topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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