Fatih Karagümrük, Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesini sonlandırdı

Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosunda bulunan Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesinin sonlandırıldığını duyurdu.

Fatih Karagümrük, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığımız Kerem Atakan Kesgin'in sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL