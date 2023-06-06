Üye Girişi
Haberi Paylaş
Fatih Karagümrük, Kasımpaşa maçına 3 değişiklikle çıktı

Fatih Karagümrük, Kasımpaşa maçına 3 değişiklikle çıktı

Spor Haberleri

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Alparslan Erdem, son oynadıkları Konyaspor maçına göre Kasımpaşa karşısında kadroda 3 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa karşısına İbrahim Dresevic, Otabek Shukurov ve Andrea Bertolacci'nin yer aldığı 11 ile çıktı.

Fatih Karagümrük'te Teknik Sorumlu Alparslan Erdem, son oynadıkları Konyaspor maçına göre Kasımpaşa karşısında kadroda 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Sorumlu Alparslan Erdem, son oynadıkları Konyaspor maçının kadrosuna göre Kasımpaşa karşısında sahaya sürdüğü 11'de 3 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Bruno Rodrigues, Nicholas Lawrance ve Sofiane Feghouli'nin yerine İbrahim Dresevic, Otabek Shukurov ve Andrea Bertolacci'ye görev verdi.

Kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa karşısına şu 11 ile çıktı:

"Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Otabek Shukurov, Magomed Ozdoev, Andrea Bertolacci, Saba Lobjanidze, Kerim Frei ve Mbaye Diagne" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Alparslan Erdem Konyaspor Kasımpaşa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title