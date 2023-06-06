Fatih Karagümrük, Kasımpaşa maçına 3 değişiklikle çıktı

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Alparslan Erdem, son oynadıkları Konyaspor maçına göre Kasımpaşa karşısında kadroda 3 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa karşısına İbrahim Dresevic, Otabek Shukurov ve Andrea Bertolacci'nin yer aldığı 11 ile çıktı.

Fatih Karagümrük'te Teknik Sorumlu Alparslan Erdem, son oynadıkları Konyaspor maçına göre Kasımpaşa karşısında kadroda 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Kırmızı-siyahlılarda Teknik Sorumlu Alparslan Erdem, son oynadıkları Konyaspor maçının kadrosuna göre Kasımpaşa karşısında sahaya sürdüğü 11'de 3 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Bruno Rodrigues, Nicholas Lawrance ve Sofiane Feghouli'nin yerine İbrahim Dresevic, Otabek Shukurov ve Andrea Bertolacci'ye görev verdi.

Kırmızı-siyahlılar, Kasımpaşa karşısına şu 11 ile çıktı:

"Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Rayyan Baniya, İbrahim Dresevic, Levent Mercan, Otabek Shukurov, Magomed Ozdoev, Andrea Bertolacci, Saba Lobjanidze, Kerim Frei ve Mbaye Diagne" - İSTANBUL