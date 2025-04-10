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Evren Kılıç, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu Elazığ Temsilcisi Oldu

Evren Kılıç, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu Elazığ Temsilcisi Oldu
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Evren Kılıç, yeniden Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu Elazığ Temsilcisi olarak göreve seçildi. Kılıç, kent paydaşları ile uyum içerisinde çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu Elazığ Temsilcisi Evren Kılıç oldu.

Kılıç, yeniden Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu Elazığ Temsilcisi oldu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıç, yeniden bu göreve seçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent paydaşları ile uyum içerisinde çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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