EURO 2024 Milli Takımlarının Futbolcuları Sağlık Kontrolünden Geçti

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ülkelerinin milli takımlarında forma giyen Sebastian Szymanski ile Dominik Livakovic, yeni sezon hazırlıkları kapsamında rutin sağlık kontrolünden geçti.

EURO 2024'te Polonya Milli Takımı ile boy gösteren Sebastian Szymanski ile Hırvatistan Milli Takımı formasını giyen Dominik Livakovic, sarı-lacivertli kulübün sponsor hastanesinde bir dizi testten geçti. Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerle devam etti. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçen futbolcular, Avusturya kampına katılacak.