Eski kocasının arkadaşıyla yakalandı, sonrasında olanları izlemeniz lazım
Sergen Yalçın, eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile eğlence çıkışı görüntülendi. Sergen Yalçın, görüntülenmek istemeyerek soruları yanıtsız bıraktı ve başka bir arkadaşının aracına bindi.
Eğlence çıkışı eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile görüntülenmek istemeyen Sergen Yalçın, başka bir arkadaşının aracına bindi. Soruları yanıtsız bırakan Sergen Yalçın, Sezer Çakır'ı bir başka araçla takip etmeyi tercih etti.
Kaynak: Haberler.com / Spor