Eski kocasının arkadaşıyla yakalandı, sonrasında olanları izlemeniz lazım

Eğlence çıkışı eski takım arkadaşı Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır ile görüntülenmek istemeyen Sergen Yalçın, başka bir arkadaşının aracına bindi. Soruları yanıtsız bırakan Sergen Yalçın, Sezer Çakır'ı bir başka araçla takip etmeyi tercih etti.