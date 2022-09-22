Eski Galatasaraylı Goran Pandev, 39 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladı

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Makedon futbolunun önemli isimlerinden Goran Pandev, futbolculuk kariyerine nokta koydu. 39 yaşında emeklilik kararı alan Pandev'in kariyerinde Şampiyonlar Ligi, İtalya Serie A ve Süper Lig şampiyonlukları da bulunuyor.

2014 yılında Napoli'den Galatasaray'a transfer olan Goran Pandev, sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Efsane futbolcu, 39 yaşında yeni bir sayfa açma kararı aldı.

İTALYAN DEVLERİNİN FORMALARINI GİYDİ

Makedon futbolunun efsane ismi Goran Pandev, futbolculuk kariyerine nokta koydu. Deneyimli futbolcu kariyerinde önemli başarılara imza atarken İtalya Serie A'da Inter, Lazio, Napoli ve Cenova takımlarının formalarını giydi. Pandev bu takımlarda 493 maça çıkarken 101 gol attı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU VAR

Kariyerinde birçok kupa bulunan Goran Pandev, 2009-2010 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Inter'in kadrosunda bulunuyordu. Makedon golcü Inter ise bir lig şampiyonluğu da yaşadı.