Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten Kerem Aktürkoğlu paylaşımı

Galatasaray, Süper Lig'de 27.hafta maçında Antalyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanırken, galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu attı.

Eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, galibiyeti getiren golleri atan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili bir paylaşım yaptı.

Gomis paylaşımında "Her geçen gün gelişmeni ve başarını görmekten gurur duyuyorum. Bizi bir kez daha şampiyon yap! Seni seviyoruz." ifadelerini kullandı.