Eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı herkesi şaşırttı! Kimse inanamadı
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Eski milli futbolcu Sercan Yıldırım'ın son Instagram paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. Geçirdiği Survivor sezonunun ardından sakin bir yaşam süren Yıldırım'ın yaptığı paylaşımda yeni stili ve yazdığı söz dikkat çekti: "Doğa bize aldırmadığından, doğanın ortasında kendimizi öyle rahat hissederiz ki"
Survivor 2020 sezonunda yarışıp gösterdiği yarışma performansıyla tekrar gündeme gelen eski futbolcu, bu sezonda Survivor All Star'da kendisine yer buldu. Yarışmanın favorilerinden olarak gözüken Sercan Yıldırım elendikten sonra sakin bir yaşam tarzına büründü. Instagram'da paylaştığı fotoğrafında yeni stilini ve hayat felsefesini aktaran Yıldırım, sosyal medyada çok konuşuldu.
BURSASPOR'DA ŞAMPİYON OLDU
Yıldızı Bursaspor'da parlayan ve şampiyonluk sevinci yaşayan futbolcu, Galatasaray ve A Milli Takım formalarıyla da adından söz ettirmişti. Sercan Yıldırım'ın kariyerinde Sivasspor ve Fatih Karagümrük gibi takımlarda bulunuyor.
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