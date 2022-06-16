Eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı herkesi şaşırttı! Kimse inanamadı

Survivor 2020 sezonunda yarışıp gösterdiği yarışma performansıyla tekrar gündeme gelen eski futbolcu, bu sezonda Survivor All Star'da kendisine yer buldu. Yarışmanın favorilerinden olarak gözüken Sercan Yıldırım elendikten sonra sakin bir yaşam tarzına büründü. Instagram'da paylaştığı fotoğrafında yeni stilini ve hayat felsefesini aktaran Yıldırım, sosyal medyada çok konuşuldu.

BURSASPOR'DA ŞAMPİYON OLDU

Yıldızı Bursaspor'da parlayan ve şampiyonluk sevinci yaşayan futbolcu, Galatasaray ve A Milli Takım formalarıyla da adından söz ettirmişti. Sercan Yıldırım'ın kariyerinde Sivasspor ve Fatih Karagümrük gibi takımlarda bulunuyor.