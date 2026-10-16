Haberler

Erzurumspor FK, yarın Süper Lig'de ilk kez Eyüpspor'u konuk edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurumspor FK, yarın Süper Lig'de ilk kez Eyüpspor'u konuk edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK, yarın saat 13.30'da Eyüpspor'u konuk edecek. Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak iki takımdan Erzurumspor 8 puanla 14., Eyüpspor 3 puanla son sırada yer alırken Eyüpspor'da Abdullahi cezalı olduğu için oynayamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Eyüpspor'u konuk edecek Erzurumspor FK, rakibiyle ilk kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK ile Eyüpspor, yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde mavi-beyazlılar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 14. sırada bulunuyor. Eflatun-sarılılar ise 1 galibiyet,6 mağlubiyetle aldığı 3 puanla son sırada yer alıyor.

Erzurumspor FK ligde son oynadığı maçta deplasmanda Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kalırken, Eyüpspor ise sahasında Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu.

Rekabette Eyüpspor üstün

Erzurumspor FK ile Eyüpspor daha önce Trendyol 1. Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerin 3'ünü Eyüpspor kazanırken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bir mücadeleyi ise Erzurumspor FK kazandı. İki takım arasındaki 6 maçta Eyüpspor rakip fileleri 10 kez havalandırırken, Erzurumspor FK 3 gol kaydetti.

Erzurum'daki maçlarda da Eyüpspor üstün

İki takım arasında Erzurum'da oynanan 3 karşılaşmada Eyüpspor 2 galibiyet elde ederken, 1 mücadele beraberlikle tamamlandı. Erzurum'da oynanan söz konusu maçlarda ev sahibi ekip Eyüpspor filelerine 1 gol gönderirken, İstanbul temsilcisi 6 golle karşılık verdi.

Eyüpspor'da Abdullahi cezalı

Karşılaşma öncesinde Eyüpspor'un 22 yaşındaki Nijeryalı oyuncusu Ahmed Abdullahi, kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Erzurumspor FK'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

Erdem Mertoğlu düdük çalacak

Erzurumspor FK ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmayı Erdem Mertoğlu yönetecek. Mertoğlu'nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yücel Büyük olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi

52 vatandaşımızın katili, mahkemeye böyle getirildi
9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu

9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu
Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Irak Devlet Bakanı oldu

Komşuda tarihi dönem! Türk vali, şimdi de devlet bakanı oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı

Otomobil dünyasını sarsacak! Herkes Musk'ın yeni aracını konuşuyor
Evindeki 3 maçta 1 gol bile atamadılar, deplasmanda 4 maçta 10 puan topladılar

Evindeki 3 maçta 1 gol bile atamadılar, deplasmanda 10 puan topladılar
Dakikalar artık 61 saniye sürmeyecek! Saat sisteminde tarihi değişim

Saat sisteminde tarihi karar! Türkiye de yeni döneme geçiyor
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile duruşma salonundaki sohbetini anlattı

Özgür Özel, İmamoğlu ile ne konuştuklarını anlattı
Hülya Avşar, Kanlı Nigar’ı oynayacak: Karakter olarak benziyoruz

Hülya Avşar, Kanlı Nigar’ı oynayacak: Karakter olarak benziyoruz
Aranan 164 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı

Polis 74 adrese aynı anda girdi! 164 kişi yakalandı
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı

Ve bomba patlıyor! Galatasaray'dan çılgın hamle