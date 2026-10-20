Ertuğrul Sağlam Gümüşhane'de spor lisesi öğrencilerine eğitimin önemini anlattı

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Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Gümüşhane'de lise öğrencileriyle bir araya gelerek eğitim ve spor hayatına ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Gümüşhane Lisesi Konferans Salonu'nda spor lisesi öğrencileriyle buluşan Sağlam, öğrencilere eğitim ve spor hayatlarında başarılı olmaları için tavsiyelerde bulundu.

Eğitimin önemine dikkati çeken Sağlam, altyapılarda yetişen sporcuların akademik başarılarının da yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Sağlam, kulüplerde görev yaptığı dönemlerde altyapı koordinatörleri ve antrenörlerle bu konuyu özellikle görüştüğünü aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 13-14 yaşındaki çocukları altyapılarımıza alıyoruz. Ailelerine de güvence verirken, çalıştığım her kulüpte altyapı koordinatörlerini ve antrenörlerini özellikle çağırıp şunu söylüyorum. Takımınızdaki çocukların eğitim, aile, özel ve spor hayatlarıyla yakından ilgilenin. Derslerinde başarısız olanları uyarın. Başarısızlıkları devam ediyorsa takımdan uzaklaştırın."

Okulda başarısız olan öğrencilerin yeterince çalışmama ve disiplin eksikliği gibi sorunlar yaşayabileceğine işaret eden Sağlam, sporcuların eğitim hayatlarının da sportif başarıları kadar önemli olduğunu vurguladı.

Sağlam, okulda karşılaştığı bir matematik problemini çözemeyen sporcunun sahada karşılaşacağı sorunları çözmekte de zorlanabileceğini belirterek "Bu nedenle sporcularımızın eğitim hayatlarını da yakından takip ediyoruz." dedi.

Sağlam, kentteki programı kapsamında Gümüşhane Valisi Cevdet Atay ve Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'i makamlarında ziyaret etti.

Sağlam, daha sonra belediyeye ait Otağ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kitap fuarına katıldı.

Kaynak: AA