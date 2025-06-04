Engelli koşuda son engelde düştü, takla atarak birinci oldu!

Brooklyn Anderson'ın inanılmaz bitişi sosyal medyayı salladı: "Yanlış sporu seçmiş" yorumları

Oregon'da düzenlenen atletizm şampiyonasında yaşanan inanılmaz anlar, spor dünyasını hayrete düşürdü. Thurston Lisesi'nden Brooklyn Anderson, 100 metre engelli koşuda son engelde düşmesine rağmen takla atarak birinciliği kaptı.

Anderson, Track Town USA Kızlar 5A 100 metre engelli koşu finalinde 4. kulvarda yarışıyordu. İlk dokuz engeli geçerken rakiplerine büyük fark atmıştı.

Ancak onuncu ve son engelde felaket yaşandı. Rakipleri henüz dokuzuncu engele bile ulaşmamışken Anderson son sıçrayışını yaptı. Fakat engele çarparak dengesini kaybetti ve piste düştü.

O an Anderson'ın zafer hayallerinin suya düştüğü görülüyordu.

İşte o anda Anderson'ın dâhiyane zekası devreye girdi. Düşüşü anlık olarak değerlendiren genç sporcu, kulvarı içinde mükemmel bir ileri takla attı.

Ancak takla bittiğinde hala finish çizgisinden birkaç metre uzaktaydı. Bu sefer ikinci bir takla daha atarak finish çizgisini geçti - tam o sırada yanındaki kulvardaki rakibi farkı kapatıyordu.

İnanılmaz bir şekilde Anderson 14.93 saniye gibi hızlı bir dereceyle birinciliği kazandı.

Zafer sonrası konuşan Anderson şunları söyledi: "Geride herkesin ne kadar uzakta olduğundan emin değildim. Sadece birinci olmak istediğim için yuvarlanmaya devam etmem gerektiğini biliyordum."

Hayranlar sosyal medyayı Anderson'ın muhteşem performansıyla ilgili yorumlarla doldurdu.

Bir hayran şaka yollu şöyle yazdı: "Brooklyn Anderson o kadar önde gidiyordu ki düşebilir, iki takla atabilir, smoothie içmek için durabilir, LinkedIn'ini güncelleyebilir ve yine de diğerleri yarışın başladığını fark etmeden finish çizgisini geçebilirdi. Bu saygısızca hızlı!"

Başka bir kullanıcı "Şampiyon zihniyeti" derken, üçüncüsü "Çifte takla bitirişi - bu koşucu yanlış sporu seçmiş, jimnastik yapmalıydı" yorumunu yaptı.

Daha sonra bir kullanıcı Anderson'ın aslında eski bir jimnastikçi olduğunu açıkladı - bu da akrobatik ustalığını açıklıyordu.

"Hak edilmiş bir zafer" diye yazdı. "Eski jimnastikçi Brooklyn Anderson, son engelde dizini çarpınca güçlü liderliğini kaybetti. Hızlı düşüncesi sayesinde finish çizgisine takla atarak geçmeye karar verdi ve rakiplerine karşı zar zor kazandı."

Bu olay, sporun öngörülemezliğini ve sporcuların kritik anlardaki yaratıcılığını gösteren unutulmaz anlardan biri olarak tarihe geçti.