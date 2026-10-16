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Eminevim Ümraniyespor, Tayfun Rıdvan Albayrak ile yollarını ayırdı

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Trendyol 1. Lig ekibi Eminevim Ümraniyespor, teknik direktör Tayfun Rıdvan Albayrak ve teknik ekibiyle yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, karşılıklı anlaşmayla ayrılığı sosyal medyadan açıklarken Albayrak yönetiminde takım bu sezon 9 maçta 1 galibiyet aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor, teknik direktör Tayfun Rıdvan Albayrak ve teknik ekibi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Tayfun Rıdvan Albayrak ve değerli teknik ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. ?Kulübümüze verdikleri emekler, gösterdikleri özveri ve katkılar için Tayfun Rıdvan Albayrak'a ve ekibine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde ve hayatlarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Albayrak yönetimindeki Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'de bu sezon 9 maçta 1 galibiyet ile dörder beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA
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