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Elazığlı Hentbolcular Beşiktaş'a Transfer Oldu

Elazığlı Hentbolcular Beşiktaş'a Transfer Oldu
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Elazığ Gençlik Spor Kulübü'nden Buğra Özdemir ve Muhammed Ali Türkan, başarılı performanslarının ardından Beşiktaş Hentbol Kulübü'ne transfer oldu. Antrenör Engin Doğan ve sporcular tebrik edildi.

Elazığ Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Engin Doğan'ın yetiştirdiği 2 hentbolcu Buğra Özdemir ve Muhammed Ali Türkan, Beşiktaş'a transfer oldu.

Elazığ Gençlik Spor Kulübü hentbol oyuncularından Buğra Özdemir ve Muhammed Ali Türkan, Beşiktaş'a transfer oldu. Kulüplerinde başarılı performans sergileyen ortaokul öğrencileri Buğra Özdemir ve Muhammed Ali Türkan, kariyerlerinin geri kalanında Beşiktaş için mücadele edecek.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlik Spor Kulübümüz hentbol sporcularından Buğra Özdemir ve Muhammed Ali Türkan göstermiş oldukları başarıları ile Beşiktaş Hentbol Kulübüne transfer oldular. Sporcularımız inşallah ilerleyen zamanlar da daha iyi yerlerde ve dereceler de göreceğiz. Büyük başarılara imza atarak hem şehrimizi hem de Gençlik Spor Kulübümüzü gururlandıran sporculara yeni Kulüplerinin hayırlı olmasını önlerinde inşallah daha büyük başarılara imza atabilecekleri yıllar olmasını diliyorum. Gençlik Spor Kulübü antrenörümüz Engin Doğan'ı ve sporcularımız Buğra Özdemir ve Muhammed Ali Türkan'ı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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