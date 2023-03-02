Ekrem Ekşioğlu, Hataysporlu futbolcunun depremde mucize kurtuluş hikayesini anlattı: Takım arkadaşının üzerine atladı

Türk futbolunun depremzedeler için bir araya geldiği "Omuz Omuza" kampanyasının açılış gecesine depremi Hatay'da yaşayan Hataysporlu isimler de katıldı. Gecede futbolcuları Ribeiro'nun depremde nasıl kurtulduğunu anlatan Hatayspor'un yardımcı antrenörü Ekrem Ekşioğlu, "Biz 7 katlı, çöken bir binadan sağ çıktık. Burada olabilmem gerçekten mucize. Yaşadıklarımızı unutamayacağım. Ribeiro, evinden Erce Kardeşler'in üzerine atlayarak kurtulmuş." dedi.

Futbol camiası depremzedeler için bir araya gelerek "Omuz Omuza" kampanyasını başlattı. Ortak canlı yayınla startı verilen bağış kampanyasına depremi bizzat Hatay'da yaşayan Hataysporlu futbolcular da katıldı.

"ERCE KARDEŞLER'İN ÜZERİNE ATLAYARAK KURTULDU"

Futbolcu Ribeiro'nun depremde kurtuluş hikayesini anlatan Hatayspor'un yardımcısı Ekrem Ekşioğlu, "Birçok tanıdığımızı kaybettik. Ben de kendi mucizemi yaşıyorum. Biz 7 katlı, çöken bir binadan sağ çıktık. Burada olabilmem gerçekten mucize. Yaşadıklarımızı unutamayacağım. Ribeiro, evinden Erce Kardeşler'in üzerine atlayarak kurtulmuş." ifadelerini kullandı.

"NELER HİSSETTİĞİMİ ANLATMAK ÇOK ZOR"

Destek transferi olarak Hatayspor'dan Galatasaray'a transfer olan Sam Adekugbe ise yaptığı açıklamada, "Neler hissettiğimi anlatmak çok zor. Arkadaşlarımı, dostlarımı kaybettim. Kim ne kadar yardımcı olabiliyorsa elinden geleni yapıyor. Türkiye çok güçlü, birlikte daha da güçlü olacağız." dedi.