Haberler

Eda Savcıgil, Molokai Kanalı'nı 12 saat 41 dakikada geçen en genç Türk yüzücü oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eda Savcıgil, Molokai Kanalı'nı 12 saat 41 dakikada geçen en genç Türk yüzücü oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli yüzücü Eda Savcıgil, Hawaii'deki 42 kilometrelik Molokai (Kaiwi) Kanalı'nı 12 saat 41 dakikada geçti. Yaşar Üniversitesi öğrencisi 18 yaşındaki Savcıgil, kanalı geçen en genç Türk yüzücü oldu. Parkurda büyük dalgalar ve güçlü akıntılarla mücadele etti.

Milli yüzücü Eda Savcıgil, dünyanın zorlu açık su parkurlarından oluşan Okyanus Yedilisi arasında yer alan Hawaii'deki 42 kilometrelik Molokai (Kaiwi) Kanalı'nı 12 saat 41 dakikada tamamladı.

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin işletme fakültesi öğrencisi 18 yaşındaki Eda Savcıgil, Molokai Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücü oldu.

Molokai Adası'ndan Oahu Adası'na uzanan parkurda yüzen Eda, Pasifik Okyanusu'nda aniden yükselen büyük dalgalar, güçlü akıntılar, zehirli denizanaları ve köpek balıkları gibi zorlu koşullarla mücadele etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi'ni tamamlamayı hedeflediğini belirterek, "Molokai Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücü olmak, okyanus ve hava koşullarına rağmen parkuru başarıyla ve sağlıklı bir şekilde tamamlamış olmak beni daha da motive etti." ifadelerini kullandı.

Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi'nin ilk etabı 32 kilometrelik Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada yüzerek tamamlamış, bu parkurda en hızlı Türk kadın yüzücü ve en genç Türk sporcu ünvanlarını elde etmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 104 sitede yayınlandı.
İstanbul'da afetin büyüklüğün gösteren görüntü! Araç stadyumun içine sürüklendi

Afetin büyüklüğün gösteren görüntü! Araç stadyumun içine sürüklendi
'Hayırsever' kılıfıyla insanları zehirliyorlardı! Uyuşturucu baronları deşifre oldu! 'Abla' ve 'Baroniçe' de var

"Hayırsever" kılıfıyla gizlendiler! Uyuşturucu baronları deşifre oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da sağanak Şile’yi de vurdu! Sokaklar ve bahçeler sular altında kaldı

İstanbul'un cennet ilçesinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak

Yine göğsümüzü kabarttı! Roma'yı tek başına yaktı
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin

6-0'lık yıkım sonrası olanlar oldu: Kulübü rezil ettin
İstanbul'da felaketin fotoğrafı! Araçlar üst üste yığıldı

Mahalle bir gecede savaş alanına döndü
Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü

Neler oluyor orada? 6-0'lık maçtan daha çok konuşulan görüntü
Nazan Öncel: Bütün yollar sele teslim, mahsur kaldık

İstanbul'daki sağanakta Nazan Öncel de mahsur kaldı: Felaket...
Alpay’a veda mesajları: Sesin ve şarkıların hep bizimle yaşayacak

Alpay’a sanat dünyasından veda: Sesin hep bizimle yaşayacak