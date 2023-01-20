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Dünyaca ünlü futbolcu apar topar gözaltına alındı! Hakkındaki suçlama çok vahim

Spor Haberleri

Dünyaca ünlü futbolcu Dani Alves, 2022'de Barcelona'da bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, 39 yaşındaki futbolcunun mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain gibi takımlarda top koşturan Dani Alves, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.

EĞLENCE MEKANINDA CİNSEL TACİZ İDDİASI

Aralık 2022'de İspanya'nın Barselona şehrindeki bir eğlence mekanında, bir kadına cinsel tacizde bulunduğu ve söz konusu olaydan iki gün sonra kadının Alves ile ilgili suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Dünyaca ünlü futbolcu apar topar gözaltına alındı! Hakkındaki suçlama çok vahim

MAHKEMEYE ÇIKACAK

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken tecrübeli futbolcunun soruşturma kapsamında mahkemeye çıkacağı aktarıldı.

Haberler.com - Spor

Brezilya Milli Takımı Dani Alves Spor Haberler

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